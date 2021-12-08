Грузия не примет участия в заседании платформы «3+3»

Грузия не будет участвовать в заседании платформы «3+3», которое состоится 10 декабря, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

В сообщении отмечается, что грузинская сторона неоднократно повторяла свою позицию относительно участия в формате.

«Министерство иностранных дел не раз фиксировало четкую позицию относительно инициативы регионального сотрудничества «3+3», в том числе и министр иностранных дел говорил об этом во время последнего парламентского слушания. Мы не рассматриваем участия в данном формате, соответственно, Грузия не будет представлена на встрече, запланированной на 10 декабря текущего года», – заявили в грузинском ведомстве.

Как сообщило Министерство иностранных дел Турции, первое заседание платформы сотрудничества в формате "3+3", посвященное вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел 10 декабря в Москве.