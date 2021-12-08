Инара Рафикгызы, судебный репортёр 14:05

Полковник Вусал Алекперов, бывший начальник ныне упраздненного Главного следственного управления Министерства национальной безопасности (МНБ), предостерег перед зданием суда одного из потерпевших от дачи правдивых показаний против бывшего главы управления Мовлама Шихалиева, намекая, что Шихалиева все равно выпустят на свободу, и тогда... Этот эпизод произошел перед началом очередного судебного разбирательства в Бакинском военном суде по уголовному делу Мовлама Шихалиева, Вусала Алекперова и других.

Несмотря на открытый формат процесса, представителей СМИ на сей раз в зал суда не пустили, не объяснив причины и ограничившись формулировкой: «Так распорядился судья!» Также по личному указанию судьи не был допущен в зал и Эльчин Садыгов, адвокат потерпевшего Низами Кязымова. В качестве причины было указано требование адвоката вернуть ему после досмотра мобильный телефон и ноутбук. Адвокат Э.Садыгов сообщил журналистам, что на предыдущем судебном заседании судья также велел ему сдать телефоны: «Действия судьи противозаконны! – заявил Э.Садыгов. – Когда я обратился в Коллегию адвокатов с жалобой, судья выступил со встречной претензией и теперь пытается отстранить меня от дела. Сегодня меня просто выставили за дверь, сказав, что в зал суда нельзя входить с компьютером. Но это же абсурд! В стране действует электронная судебная система, а это уголовное дело составляет 30 томов, представляете?! Физически невозможно таскать за собой столько документов! Да и зачем, когда есть компьютер?! Я считаю, что действия судьи сознательно ограничивают использование возможностей электронной судебной системы…» Гусейн Сафаров, один из тридцати двух потерпевших по данному уголовному делу, рассказал перед зданием суда журналистам, что неоднократно обращался в соответствующие структуры с заявлениями о действиях в бывшем МНБ преступной группировки: «Когда Мовлам Шихалиев занимал руководящий пост, он вместе со своими подручными причинил немало бед и страданий таким как я бизнесменам, - сказал Сафаров. - Путем угроз и шантажа они присвоили 20 миллионов манатов. Но если бы расследование проводилось объективно, число пострадавших было бы куда большим, а общая сумма, прикарманенная вымогателями, перевалила бы за 200 миллионов манатов». По словам потерпевшего, в 2008 году он, без всяких на то оснований, был привлечен к следствию: