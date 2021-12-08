Франция обеспокоена «негативной динамикой» в переговорах с Ираном

Франция будет добиваться выполнения принципов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ходе переговоров с Ираном по его ядерной программе. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

По его словам, Франция и Германия обеспокоены негативной динамикой в переговорах с Ираном по ядерной сделке.

"Мы приложим усилия, чтобы добиться соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Мы будем действовать при поддержке ЕС и ООН", - отметил Ле Дриан.