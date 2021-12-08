Армянские хакеры во время карабахской войны осенью 2020 года пытались атаковать банки Азербайджана, эти попытки были своевременно пресечены, заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов.

"Во время 44-дневной войны первые попытки кибератак были совершены на Центробанк Азербайджана. А после этого были попытки воздействия на другие банки и финансовые организации Азербайджана. Эти атаки остались безрезультатными, о чем сами армянские хакеры потом признались", - сказал Мамедов в четверг на V Международном банковском форуме в Баку.