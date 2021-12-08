Армянские хакеры пытались атаковать Центробанк Азербайджана Заявление Госслужбы
Армянские хакеры во время карабахской войны осенью 2020 года пытались атаковать банки Азербайджана, эти попытки были своевременно пресечены, заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов.
"Во время 44-дневной войны первые попытки кибератак были совершены на Центробанк Азербайджана. А после этого были попытки воздействия на другие банки и финансовые организации Азербайджана. Эти атаки остались безрезультатными, о чем сами армянские хакеры потом признались", - сказал Мамедов в четверг на V Международном банковском форуме в Баку.
Он также отметил, что армянские хакеры планировали атаки и на грузинские банки.
По его словам, армянские хакеры от имени банков отправляли их клиентам ложную информацию.
«Они также распространили фейковую новость от имени главы Ассоциации банков Азербайджана. Мы совместно с банками вели активный мониторинг, в результате чего осуществляли своевременное блокирование, а также разоблачение фейковых новостей», - добавил Мамедов.