В период с 10 ноября 2020 года по настоящее время в результате подрыва на минах на освобожденных от оккупации территориях погибли семь военнослужащих, 29 гражданских лиц, еще 109 военных и 44 мирных жителя получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Напомним, сегодня, 9 декабря, около 08:30 в 1 300 метрах от села Дашалты близ города Шуша, в районе, где не проводились операции по разминированию, от взрыва мины погибли два человека - Ханатов Орхан Назим оглу, 1999 года рождения, и Гандиев Вусал Фируддин оглу, 1992 года рождения.