Франция отказалась поддержать бойкот Олимпиады в Пекине
Франция не станет объявлять дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года, однако предпримет шаги на политическом уровне. Об этом заявил министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.
"Нет, Франция этого не будет делать", - заявил он, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине по примеру США и Австралии.
Бланкер отметил, что следует отделять спорт от политики. Он считает, что если этого не сделать, то соревновательный процесс в спорте будет убит.
"Нужно осуждать нарушения прав человека, но при этом сохранять адекватный подход. Мы, конечно, осуждали ранее феномен преследования меньшинств, например, уйгуров, нарушение прав человека. Я высказывал обеспокоенность по поводу ситуации с теннисисткой - эта обеспокоенность все еще сохраняется", - подчеркнул он.
Министр добавил, что лично не планирует присутствовать на олимпиаде, а министр-делегат по делам спорта Роксана Марасиняну выскажется по этому поводу отдельно.
Ранее США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Инциативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ пообещал принять контрмеры.