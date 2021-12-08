Франция отказалась поддержать бойкот Олимпиады в Пекине

Франция не станет объявлять дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года, однако предпримет шаги на политическом уровне. Об этом заявил министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

"Нет, Франция этого не будет делать", - заявил он, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине по примеру США и Австралии.

Бланкер отметил, что следует отделять спорт от политики. Он считает, что если этого не сделать, то соревновательный процесс в спорте будет убит.