Экс-главе полиции Армении предъявили обвинения в отмывании денег
Бывшему начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом пишут армянские СМИ.
Сегодня, 9 декабря, Антикоррупционным комитетом страны было завершено предварительное расследование уголовного дела против Владимира Гаспаряна, его жены Сусанны Гаспарян, его матери Анжелы Гаспарян, а также его сына Владимира, его дочери Ангелины и его тещи Егуш Галстян.
Следствие установило, что экс-глава полиции незаконно приобрел имущество, которое значительно превышает доход членов его семьи, в частности дорогие дома и автомобили, которые он легализовал различными способами для скрытия преступления, зарегистрировав их на имена своих близких.
Согласно обвинению, жена Владимира Гаспаряна – Сусанна, назначенная на должность в военной полиции Минобороны в 2010-2011 годах, не являлась на службу, не выполняла свои обязанности, но ее супруг, используя свою должность, выплатил ей через своих подчиненных более 17 миллионов драм в качестве заработной платы.
Кроме того, во время прохождения службы в полиции Армении в 2011-2018 годах Сусанна Гаспарян ненадлежащим образом выполняла свои служебные обязанности и не приходила на работу. При этом Владимир Гаспарян не предпринял предусмотренных законом мер против нее.
Оказалось, что дочь Владимира Гаспаряна – Ангелина – назначенная на должность в войсках полиции, ни разу не появлялась на месте службы в 2015-2018 годах, не выполняла никаких обязанностей, но ей было выплачено 9 миллионов драм в качестве зарплаты.
Предварительное следствие подтвердило, что В.Гаспарян, занимавший в период 1982-2018 гг. исключительно государственные должности, владел, использовал и распоряжался имуществом, полученным в результате преступных махинаций в период 2000-2018 гг.
В частности, члены его семьи получили в 1995-2021 годах легальный доход в размере более 353 миллионов драмов.
Предварительное расследование также показало, что Владимир Гаспарян узаконил имущество и доходы, полученные преступными способами путем приобретения имущества, строительства, расходов на оплату коммунальных услуг, регистрации принадлежащего ему имущества на имя своих близких. Таким образом экс-чиновник легализовал около 2 миллиардов драмов.
Гаспаряну были предъявлены обвинения в совершении вышеуказанных преступных деяний. Расследование по уголовному делу продолжается.