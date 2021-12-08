Экс-главе полиции Армении предъявили обвинения в отмывании денег

Бывшему начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом пишут армянские СМИ.

Сегодня, 9 декабря, Антикоррупционным комитетом страны было завершено предварительное расследование уголовного дела против Владимира Гаспаряна, его жены Сусанны Гаспарян, его матери Анжелы Гаспарян, а также его сына Владимира, его дочери Ангелины и его тещи Егуш Галстян.

Следствие установило, что экс-глава полиции незаконно приобрел имущество, которое значительно превышает доход членов его семьи, в частности дорогие дома и автомобили, которые он легализовал различными способами для скрытия преступления, зарегистрировав их на имена своих близких.

Согласно обвинению, жена Владимира Гаспаряна – Сусанна, назначенная на должность в военной полиции Минобороны в 2010-2011 годах, не являлась на службу, не выполняла свои обязанности, но ее супруг, используя свою должность, выплатил ей через своих подчиненных более 17 миллионов драм в качестве заработной платы.