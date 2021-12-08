Экс-главе полиции Армении предъявили обвинения в отмывании денег

Бывшему начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом пишут армянские СМИ.

Сегодня, 9 декабря, Антикоррупционным комитетом страны было завершено предварительное расследование уголовного дела против Владимира Гаспаряна, его жены Сусанны Гаспарян, его матери Анжелы Гаспарян, а также его сына Владимира, его дочери Ангелины и его тещи Егуш Галстян.

Следствие установило, что экс-глава полиции незаконно приобрел имущество, которое значительно превышает доход членов его семьи, в частности дорогие дома и автомобили, которые он легализовал различными способами для скрытия преступления, зарегистрировав их на имена своих близких.

Согласно обвинению, жена Владимира Гаспаряна – Сусанна, назначенная на должность в военной полиции Минобороны в 2010-2011 годах, не являлась на службу, не выполняла свои обязанности, но ее супруг, используя свою должность, выплатил ей через своих подчиненных более 17 миллионов драм в качестве заработной платы.

Сусанна и Владимир Гаспаряны

Кроме того, во время прохождения службы в полиции Армении в 2011-2018 годах Сусанна Гаспарян ненадлежащим образом выполняла свои служебные обязанности и не приходила на работу. При этом Владимир Гаспарян не предпринял предусмотренных законом мер против нее.

Оказалось, что дочь Владимира Гаспаряна – Ангелина – назначенная на должность в войсках полиции, ни разу не появлялась на месте службы в 2015-2018 годах, не выполняла никаких обязанностей, но ей было выплачено 9 миллионов драм в качестве зарплаты.

Предварительное следствие подтвердило, что В.Гаспарян, занимавший в период 1982-2018 гг. исключительно государственные должности, владел, использовал и распоряжался имуществом, полученным в результате преступных махинаций в период 2000-2018 гг.

В частности, члены его семьи получили в 1995-2021 годах легальный доход в размере более 353 миллионов драмов.

Предварительное расследование также показало, что Владимир Гаспарян узаконил имущество и доходы, полученные преступными способами путем приобретения имущества, строительства, расходов на оплату коммунальных услуг, регистрации принадлежащего ему имущества на имя своих близких. Таким образом экс-чиновник легализовал около 2 миллиардов драмов.

Гаспаряну были предъявлены обвинения в совершении вышеуказанных преступных деяний. Расследование по уголовному делу продолжается.