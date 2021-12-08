Азербайджанцы в топ-10 популярных российских музыкантов за рубежом
Самыми популярными российскими музыкантами у иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf & Faik и Morgenshtern. Стриминговый сервис подвел итоги работы за год, передает РИА Новости.
"Отгадай загадку: в каком рейтинге t.A.T.u может обогнать Рахманинова, а Morgenshtern уступить дуэту Rauf & Faik?" - прокомментировали в Spotify.
Компания опубликовала на странице в социальной сети Instagram топ-10 самых прослушиваемых российских исполнителей за рубежом.
В десятку самых популярных российских артистов за рубежом также вошли популярный поп-певец азербайджанского происхождения JONY, группа t.A.T.u., которая в этом году отметила 20-летие дебютного альбома, и IC3PEAK – дуэт, исполняющий многослойную электронную музыку.
Участники популярного российского дуэта - братья-азербайджанцы Rauf & Faik по сравнению с прошлым годом поднялись на вторую строчку рейтинга, опередив на одну позицию Morgenshtern.