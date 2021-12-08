В четверг, 9 декабря, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл в столицу Египта Каир с официальным визитом. Об этом пишут израильские СМИ.

В ходе официального визита глава МИД Израиля провел встречу с президентом Египта Абдул Фаттахом Ас-Сиси.

Сообщается, что главной темой встречи было освобождение израильских солдат, захваченных палестинским движением ХАМАС. Также стороны обсудили ситуацию в регионе.

СМИ отмечают, что в качестве жеста доброй воли Лапид вручил президенту Египта ценные экспонаты, вывезенные в Израиль во время войны между двумя странами.