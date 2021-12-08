В Баку строят великолепный жилой комплекс Avant Park фото; видео
В Ясамальском районе Баку началось строительство жилого комплекса Avant Park. Avant Park предлагает молодым семьям и тем, кто хочет купить новую квартиру, множество преимуществ и выгод по доступной цене.
Жилой комплекс Avant Park, состоящий из семи корпусов, возводится в соответствии с новыми градостроительными нормами, современными строительными и архитектурными стандартами. В отличие от существующих поселков в других частях Баку комплекс спроектирован с низкой плотностью застройки, чтобы жителям было комфортнее жить.
Светлые и солнечные апартаменты Avant Park, расположенные на улице Шарифзаде, 241, в одной из самых высоких частей нашего города, еще больше улучшат качество жизни жителей. Здания в элегантном архитектурном стиле, продуманные до мелочей, создадут неповторимую атмосферу.
Занимая площадь в четыре гектара, всего 1 гектар комплекса предназначен для строительства жилых зданий, предприятий общественного питания и других вспомогательных объектов. На оставшихся 3 гектарах для отдыха жителей будет создана разветвленная инфраструктура. Продуманные для активного отдыха благоустроенная открытая спортивная площадка, много зелени, детская площадка, беговые и велосипедные дорожки по периметру комплекса, 1200 подземных и наземных парковок, СПА и большой бассейн, киноцентрный зал и другие удобства обеспечат вам комфорт.
Проект Avant Park реализуется в партнерстве с МБА, который поддерживает развитие строительной отрасли. Здесь вы легко сможете приобрести квартиру на выгодных условиях ипотечного кредита МБА.
Вы можете стать собственниками компактно спланированных квартир с ремонтом благодаря внутреннему кредиту на 36 месяцев или ипотечному кредиту на срок до 20 лет.
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