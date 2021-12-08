В Ясамальском районе Баку началось строительство жилого комплекса Avant Park. Avant Park предлагает молодым семьям и тем, кто хочет купить новую квартиру, множество преимуществ и выгод по доступной цене.

Жилой комплекс Avant Park, состоящий из семи корпусов, возводится в соответствии с новыми градостроительными нормами, современными строительными и архитектурными стандартами. В отличие от существующих поселков в других частях Баку комплекс спроектирован с низкой плотностью застройки, чтобы жителям было комфортнее жить.

Светлые и солнечные апартаменты Avant Park, расположенные на улице Шарифзаде, 241, в одной из самых высоких частей нашего города, еще больше улучшат качество жизни жителей. Здания в элегантном архитектурном стиле, продуманные до мелочей, создадут неповторимую атмосферу.