Турецкий космический корабль совершит посадку на Луну
Министр промышленности и технологий Турции рассказал о планах высадки на Луну турецкого космического корабля. Об этом сообщает агентство Cumhuriyet.
Выступая на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк заявил, что работа над Национальной космической программой Турции продолжается: «Мы активизировали наши усилия для достижения цели совершить посадку на Луну с помощью аппарата, разработанного турецкими инженерами и техниками. Мы продолжаем испытания гибридного ракетного двигателя, с помощью которого будем осуществлять запуск в космос. Основная миссия Турецкого космического агентства - координировать проекты в рамках Национальной космической программы. В этом контексте работа по достижению поставленных целей включена в инвестиционную программу с бюджетом 1,9 миллиарда лир».