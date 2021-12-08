В Армении до сих пор не знают об убитых и раненых в Карабахе

Как передают армянские СМИ, в Ереване ограничились лишь заявлениями премьер-министра страны Никола Пашиняна, который заявлял о 3 788 погибших. При этом, как отмечается, Пашинян ни разу не упомянул раненых.

Прошел уже год после окончания 44-дневной Отечественной войны, однако армянская общественность до сих пор не может получить внятного ответа от властей о потерях армянской армии в Карабах е. Министерство обороны Армении так и не опубликовало официальных данных о погибших, без вести пропавших и пленных.

Несмотря на неоднократные обращения представителей медиа в Министерство обороны Армении с запросом предоставить точные данные, оборонное ведомство страны под разными предлогами старается уйти от ответа. В частности, представители Минобороны то и дело требуют дополнительного времени для предоставления информации, а затем и вовсе отказываются идти на контакт, мотивируя это тем, что указанная информация является государственной и служебной тайной.

Примечателен тот факт, что пока Минобороны Армении отказывается от предоставления информации, Министерство труда и социальных вопросов страны публикует данные, согласно которым в 2020 году после капитуляции Армении было проведено исследование в отношении 1962 человек, 1488 из которых получили инвалидность.

«То есть получается, что в столь важном вопросе нет единой работы между государственными ведомствами — одно из них по своему усмотрению расценивает информацию как гостайну, другое – публикует цифры», - негодуют жители Армении.