В Карабахе у азербайджанца нашли наркотики

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, было выявлено и привлечено к ответственности лицо, у которого при себе хранилось наркотическое средство.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан житель Хызинского района Намиг Новрузов.

При личном досмотре у Новрузова была обнаружена и изъята марихуана.

Намиг являлся сотрудником одной из фирм, занимавшейся строительными работами на освобожденных от оккупации территориях. Проводится расследование.