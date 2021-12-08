У оппозиционера Салеха Рустамова отмирают клетки головного мозга

Об этом сообщил ИА «Туран» посетивший С.Рустамова в тюремном госпитале адвокат Бахруз Байрамов.

«Состояние Салеха Рустамова с каждым днем ухудшается. Он практически уже не может говорить», - отметил Байрамов.

По словам адвоката, перед его встречей с Рустамовым к заключенному явилась группа врачей Главного медицинского управления Минюста, среди которых были и турецкие психологи, находящиеся в Азербайджане для оказания помощи ветеранам войны.

Как утверждает адвокат, врачи заявили ему, что у Рустамова уже отмирают клетки головного мозга и восстановить их будет невозможно, а потому акцию нужно немедленно прекратить.

Адвокат передал слова медиков Рустамову, однако тот отказался прекращать голодовку.