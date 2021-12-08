Военный атташе Турции поехал к Васифу Талыбову

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял военного атташе Вооруженных сил Турции в Азербайджане генерал-майора Закарию Ялчина.

В ходе встречи Васиф Талыбов поздравил гостя с назначением на новую должность и отметил особо успешные отношения между Азербайджаном и Турцией в военной сфере. Говоря о справедливой позиции Турции во время второй карабахской войны, председатель Верховного меджлиса подчеркнул братские отношения двух стран и выразил уверенность в продолжении и развитии сотрудничества.

Генерал-майор Закария Ялчин, в свою очередь, поблагодарил Васифа Талыбова за теплый прием и сказал, что братские связи между Азербайджаном и Турцией будут развиваться во всех отраслях, в том числе и в военной сфере.