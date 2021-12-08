Ровнаг Абдуллаев на переговорах с министром нефти Ирана

Находящийся с визитом в Тегеране президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с министром нефти Ирана Джавадом Овджи, передает АПА.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере между двумя странами и вопросы реализации соглашения об обмене газом между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном.

Отметим, что соглашение об обмене газом между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном было подписано после встречи президентов двух стран в рамках заседания Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.