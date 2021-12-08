Данный орган создан для поддержки реализации проекта «Укрепление гендерного равенства в борьбе с допингом», автором которого является сама глава AMADA. Поскольку гендерное равенство находится на повестке дня и в стратегическом плане генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, проект Шафаг Гусейнли был высоко оценен и принято решение об учреждении специального комитета.

Соглашение по созданию комитета было достигнуто на 55-м заседании Специального европейского комитета Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA), которое состоялось 16-17 ноября. Было сочтено целесообразным реализовать этот проект в рамках как CAHAMA, так и мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы, и учредить в связи с этим специальный комитет. Устав специального комитета по гендерному равенству в области антидопинга был подготовлен и представлен всем странам-членам Совета Европы, которые единогласно поддержали создание комитета под председательством Шафаг Гусейнли.

В состав комитета, помимо его руководительницы, будут входить представители делегаций шести стран, назначаемые CAHAMA и мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы, представители Европейского суда по правам человека, Парламентской ассамблеи и ее комитета по равенству и недискриминации, Департамента по правам человека и гендерному равенству, Расширенного частичного соглашения по спорту (EPAS) и отдела спортивных конвенций, а также приглашенные наблюдатели и эксперты.

В рамках реализации проекта «Укрепление гендерного равенства в борьбе с допингом» комитет будет заниматься сбором информации о гендерном балансе в антидопинговых организациях и межгосударственных антидопинговых агентствах, анализировать учредительные документы и внутренние регламенты, разрабатывать рекомендации по устранению несоответствий и укреплению гендерного равенства.

Проект Шафаг Гусейнли также получил поддержку на заседании Комитета министров Совета Европы 24 ноября и внесен в устав CAHAMA на 2022-2025 годы.