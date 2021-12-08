Талибы обвиняют ООН в нарушении прав человека

Официальный представитель министерства иностранных дел временного правительства «Талибана» Абдул Гахар Бахти обвинил ООН в нарушении прав афганского народа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Бахти отметил, что несколько дней назад глава МИД талибов Амих хан Моттаки встретился с генеральным секретарем ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, и заявил, что отказ новому правительству «Талибана» от предоставления места в ООН является нарушением прав афганского народа.

Напомним, что ранее комитет по аккредитации ООН отложил решение о принятии представителя талибов в организацию.