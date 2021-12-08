США вывезли большую партию сирийской нефти в Ирак, сообщает сирийское информагентство SANA.

За последние несколько часов американцами из района аэродрома Хараб Аль-Джир вывезено 83 транспортных средства, большинство из которых — нефтевозы. Колонна направилась в сторону погранперехода Аль-Валид и вошла на территорию Ирака.

По данным источников, в цистернах находилась нефть, добытая в регионе Аль-Джазира, которая будет доставлена на одну из иракских военных баз США.