Решение суда в отношении комика азербайджанского происхождения признано законным

Мосгорсуд признал законным решение суда в отношении стендап-комика азербайджанского происхождения Идрака Мирзализаде, которым МВД обязано установить разумный срок запрета его пребывания в России вместо пожизненного запрета. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.