Саакашвили пообещал вернуться в Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения из тюрьмы намерен вернуться в Украину, передает РИА Новости.

"Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой, в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня еще больше. Я уже 18 лет своей жизни провел на Украине, но остаюсь грузином и гордым носителем украинского паспорта. Одновременно меня приглашает несколько правительств Средней Азии и Африки помочь им с реформами. Вчера я видел у себя в камере, что премьер-министр Киргизии публично хвалил "реформы Саакашвили" и пригласил мою группу в Бишкек", - заявил Саакашвили в интервью изданию "Новое время" в письменном виде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили.