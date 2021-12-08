В Вене начался второй раунд переговоров по «ядерной сделке» с Ираном
В четверг, 9 декабря, в столице Австрии Вене начался второй раунд переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Встреча проходит на уровне заместителей министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Китая, России и Ирана. Во встрече также принимает участие заместитель генсека ЕС Энрике Мора.
Делегацию официального Тегерана на переговорах представляет «главный переговорщик Ирана», замминистра иностранных дел страны Али Багери Кани.