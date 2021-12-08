Алиев поздравил Шольца
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сообщает АзерТАдж.
В письме говорится:
«Уважаемый господин Федеральный канцлер,
Я искренне поздравляю вас с началом вашей деятельности в качестве федерального канцлера Федеративной Республики Германия и желаю вам всего наилучшего.
Мы придаем особое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Германией. Наше плодотворное сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах является одним из важных факторов, характеризующих наши межгосударственные отношения.
Я верю, что отношения между нашими странами, которые в следующем году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Германии».
Мы придаем особое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Германией. Наше плодотворное сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах является одним из важных факторов, характеризующих наши межгосударственные отношения.
Я верю, что отношения между нашими странами, которые в следующем году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Германии».