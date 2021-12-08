Алиев поздравил Шольца

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сообщает АзерТАдж.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Федеральный канцлер,

Я искренне поздравляю вас с началом вашей деятельности в качестве федерального канцлера Федеративной Республики Германия и желаю вам всего наилучшего.

Мы придаем особое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Германией. Наше плодотворное сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах является одним из важных факторов, характеризующих наши межгосударственные отношения.

Я верю, что отношения между нашими странами, которые в следующем году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Германии».