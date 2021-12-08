Отдел информации 16:45

Накануне состоялась официальная церемония открытия адвокатского бюро «Камандар Насибов и партнеры», в которой приняли участие руководство Коллегии адвокатов, Министерства юстиции, депутаты Милли Меджлиса, сотрудники судебно-правовой системы. Адвокатское бюро «Камандар Насибов и партнеры» переехало в новый офис с апреля этого года. Руководителем и одним из учредителей бюро является известный адвокат Камандар Насибов. В новом офисе с современным и минималистичным дизайном созданы рабочие кабинеты для более чем 25 юристов и их помощников. В новом бюро созданы все необходимые для работы условия.

В двухэтажном здании также расположены большой и малый конференц-залы, зоны ожидания гостей и клиентов, архив и отдельный музей. Все кабинеты и конференц-залы оснащены соответствующим оборудованием для проведения видеоконференций. Отметим, что в Азербайджане впервые создано такое современное адвокатское бюро. Кроме этого, при поддержке Коллегии адвокатов в бюро создан «Музей адвокатских мантий», собранных из разных стран мира. С 17 по 28 декабря в музее пройдет Всемирная выставка адвокатских мантий. В бюро также расположен музей ракушек, насчитывающий около десяти тысяч экспонатов. Выступивший на мероприятии председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров отметил, что судебно-правовые реформы, проводимые в Азербайджане, привели к успешному развитию адвокатуры. "За последние три года количество адвокатских бюро в Баку и регионах Азербайджана увеличилось в три раза. В настоящее время в Азербайджане действуют 110 адвокатских бюро. Число адвокатов увеличилось в 2,5 раза, превысив цифру в две тысячи. В новых адвокатских бюро созданы все современные условия для работы, обеспечена конфиденциальность для встречи адвокатов с гражданами. В стране наблюдается огромный прогресс в сфере качественной, профессиональной, высококвалифицированной юридической помощи", - сказал Анар Багиров.

В свою очередь, депутат Бахруз Магеррамов отметил изменение облика азербайджанской адвокатуры и повышение ее авторитета: "Азербайджанская адвокатура развивается в соответствии с мировыми тенденциями. Я желаю этому бюро успехов". Депутат Амина Агазаде в своем выступлении коснулась успехов, достигнутых в последние годы Коллегией адвокатов. «Независимость адвокатов играет важную роль. Сегодня под руководством Анара Багирова в этой области достигнуты важные успехи. Желаю, чтобы адвокатура всегда была одной из ведущих сфер в азербайджанском обществе", - сказала она. Начальник отдела по правам человека и связям с общественностью Минюста Айнур Сабитова отметила, что проделанная позитивная работа направлена на оказание качественных юридических услуг гражданам Азербайджана: «Действительно, Коллегия проделала большую работу. Желаю, чтобы в Азербайджане было много таких замечательных бюро». На мероприятии также выступил председатель Хатаинского районного суда Рашид Рзаев, который отметил, что после избрания Анара Багирова главой Коллегии адвокатов началось возрождение азербайджанской адвокатуры. Повышение интереса к адвокатуре отметил и руководитель юридической компании "Мирзаев и партнеры Legal Firm" Шаиг Мирзаев. "Раньше не было такого большого интереса к адвокатуре. Юристы больше стремились работать в правоохранительных органах. Но сейчас развитие института адвокатуры повысило интерес к этой сфере. Наличие такого председателя, как Анар Багиров, вселяет уверенность в будущее нашей профессии. А Камандар Насибов является примером для юристов. Желаю ему и его коллективу успехов", - сказал Шаиг Мирзаев.