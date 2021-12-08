В Ленкорани гражданин поджег машину сотрудника ОАО «Азеришыг», который отключил ему свет.

Как сообщили haqqin.az в «Азеришыг», житель города Сабир Алиев около 08:05 утра приехал к зданию управления ОАО и, облив автомобиль марки ВАЗ 21015 с государственными номерными знаками 42 BO 756, принадлежащий Рауфу Керимову, поджег его. Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции.

Отмечается, что еще в апреле в 2020 года во время осмотра счетчика в столярном цехе, принадлежащем Сабиру Алиеву, было установлено, что он использовал чужую линию электропередачи. На основании этого Керимовым был составлен соответствующий акт о нарушении, за что он подвергся физическому насилию со стороны этого абонента. В связи с этим Керимов обращался в правоохранительные органы, однако в ходе судебного разбирательства между сторонами было объявлено о примирении.