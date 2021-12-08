Байден открыл тот самый «Саммит за демократию» НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
Президент США Джо Байден открыл организованный США "Саммит за демократию" при участии 110 стран. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это собрание я задумывал давно по одной простой причине. Перед лицом постоянных беспокоящих нас вызовов демократии и всеобщим правам человека по всему миру демократия нуждается в тех, кто ее будет отстаивать", - заявил Байден.
"Я хотел принять этот саммит, потому что здесь, в США, мы не хуже других знаем, что возобновление нашей демократии и укрепление демократических институтов требует постоянных усилий", - добавил американский лидер. Он также раскритиковал неназванных "автократов" по всему миру и призвал к консенсусу и сотрудничеству.
В рамках саммита планируется поднять вопросы борьбы с коррупцией, повышения устойчивости демократии, защиты прав человека, укрепления демократии и защиты от авторитаризма.