"Это собрание я задумывал давно по одной простой причине. Перед лицом постоянных беспокоящих нас вызовов демократии и всеобщим правам человека по всему миру демократия нуждается в тех, кто ее будет отстаивать", - заявил Байден.

Президент США Джо Байден открыл организованный США "Саммит за демократию" при участии 110 стран. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я хотел принять этот саммит, потому что здесь, в США, мы не хуже других знаем, что возобновление нашей демократии и укрепление демократических институтов требует постоянных усилий", - добавил американский лидер. Он также раскритиковал неназванных "автократов" по всему миру и призвал к консенсусу и сотрудничеству.

В рамках саммита планируется поднять вопросы борьбы с коррупцией, повышения устойчивости демократии, защиты прав человека, укрепления демократии и защиты от авторитаризма.