Мэр Тбилиси назвал условие для помилования Саакашвили

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что для помилования бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен прежде всего извиниться. Об этом глава столицы сказал в интервью журналистам.

«Михаил Саакашвили – обычный преступник и обвиняется он по конкретным делам. Никто не рад его аресту или кого-то из обвиняемых по этому делу, но он стоит за преступлениями, совершенными против грузинского народа. Что же касается помилования, то Саакашвили и его сторонники, в том числе партия «Единое национальное движения», должны признать свою вину и попросить прощения», - сказал Каладзе.