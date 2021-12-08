Путин: хотите работу, изучайте русский язык

Необходимо, чтобы иностранцы из стран бывшего СССР приезжали в Россию уже со знанием русского языка и законов РФ. Об этом президент России Владимир Путин сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает Sputnik.

Комментируя ситуацию с трудовыми мигрантами в стране, Путин призвал решать вопросы с коллегами из стран СНГ. Так, необходимо, чтобы желающие в перспективе работать в России, заранее готовились к этому.

"Нужно, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке у себя на родине. Изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права", — заявил Путин на совещании.