Захарова о переговорах по Донбассу: зашли в тупик

«Евросоюз включился в процесс милитаризации Украины, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова отметила, что 2 декабря Совет Европейского Союза принял решение о выделении 31 миллионов евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины.

«Данное решение никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик», - сказала она.