Захарова о переговорах по Донбассу: зашли в тупик
«Евросоюз включился в процесс милитаризации Украины, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Захарова отметила, что 2 декабря Совет Европейского Союза принял решение о выделении 31 миллионов евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины.
«Данное решение никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик», - сказала она.
По ее мнению, состоявшиеся с 7 по 8 декабря заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультатно.
«Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, Украина занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулированию на Россию, которая является посредником в мирном процессе», - подчеркнула дипломат.
Она также отметила, что подобные действия направлены на отвлечение внимания граждан Украины от внутренних проблем.
«На фоне разгула националистических движений действительно вызывает тревогу информация самой генпрокуратуры Украины о том, что в стране в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия. Параллельно украинские власти расширяют законодательную базу, которая подрывает минские соглашения», - сказала Захарова, призвав Киев отказаться от саботажа соглашений и прекратить нарушения прав человека.