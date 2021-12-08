«Карабах» против «Базеля»: на кону выход в 1/8 финала и миллион евро
Сегодня в полночь по бакинскому времени в швейцарском Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» начнется матч заключительного 6-го тура группового турнира Лиги конференций между местным одноименным клубом и азербайджанским «Карабахом».
Судить встречу будет бригада арбитров из Хорватии во главе с Франом Йовичем.
Обе команды уже обеспечили себе участие в зимней стадии турнира. Однако сегодняшний матч имеет важнейшее значение с точки зрения борьбы за 1-е место, ибо оно дает право продолжить борьбу с 1/8 финала, игры которой пройдут 10 и 17 марта. Команда же, занявшая 2-е место, должна будет преодолеть еще и дополнительный раунд плей-офф, где ее соперником будет один из восьми клубов, занявших 3-е место на групповой стадии Лиги Европы. Стыковые матчи Лиги конференций намечены на 17 и 24 февраля.
Понятно, что и «Базель», и «Карабах» очень хотят занять 1-е место и гарантировать себе место в числе 16 лучших клубов турнира. Помимо этого, прямое попадание в 1/8 финала даст больше времени на подготовку, и это весьма актуально для «Карабаха», учитывая то, что сезон в Азербайджане возобновится только 1 февраля.
Перед решающим матчем «Базель» и «Карабах» имеют по 11 очков. Разница мячей у команд также одинаковая – плюс 5. Однако швейцарцы забили 11 голов, а «Карабах» - 10. И это дает «Базелю» решающее преимущество – их сегодня устроит и ничья. Агдамцам же надо обязательно побеждать.
В Баку команды сыграли вничью 0:0. Еще в прошлом сезоне голевая ничья в гостевом матче вывела бы азербайджанскую команду на 1-е место. Однако после отмены правила выездного гола пункт о преимуществе при большем количестве мячей, забитых в выездных играх группового этапа, был убран из регламента еврокубков.
Не стоит ни в коем случае забывать и о призовых от УЕФА. Во-первых, в случае победы в сегодняшнем матче «Карабах» заработает 500 тысяч евро, тогда как ничья принесет нашему клубу 166 тысяч.
Победа выведет «Карабах» на 1-е место, а это еще 650 тысяч. При том, что 2-я позиция позволит пополнить бюджет лишь наполовину - 325 тысяч. Наконец, клубы, которые выйдут в 1/8 финала, заработают еще по 600 тысяч евро. Выход в раунд плей-офф оценивается в 300 тысяч.
Несложно подсчитать, что, выиграв сегодня, «Карабах» заработает 1 миллион 750 тысяч евро. Ничья принесет нашей команде лишь 791 тысячу, а поражение – 625 тысяч.
Таким образом, победив в Базеле, команда Гурбана Гурбанова заработает примерно на миллион больше, чем в случае ничьи или поражения.
Турнирное положение
1. «Базель» - 11 очков, разница мячей 11-6 (5 матчей)
2. «Карабах» - 11, 10-5 (5)
3. «Омония» - 3, 5-10 (5)
4. «Кайрат» - 1, 6-11 (5).