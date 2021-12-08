«Карабах» против «Базеля»: на кону выход в 1/8 финала и миллион евро

Сегодня в полночь по бакинскому времени в швейцарском Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» начнется матч заключительного 6-го тура группового турнира Лиги конференций между местным одноименным клубом и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Хорватии во главе с Франом Йовичем.

Обе команды уже обеспечили себе участие в зимней стадии турнира. Однако сегодняшний матч имеет важнейшее значение с точки зрения борьбы за 1-е место, ибо оно дает право продолжить борьбу с 1/8 финала, игры которой пройдут 10 и 17 марта. Команда же, занявшая 2-е место, должна будет преодолеть еще и дополнительный раунд плей-офф, где ее соперником будет один из восьми клубов, занявших 3-е место на групповой стадии Лиги Европы. Стыковые матчи Лиги конференций намечены на 17 и 24 февраля.

Понятно, что и «Базель», и «Карабах» очень хотят занять 1-е место и гарантировать себе место в числе 16 лучших клубов турнира. Помимо этого, прямое попадание в 1/8 финала даст больше времени на подготовку, и это весьма актуально для «Карабаха», учитывая то, что сезон в Азербайджане возобновится только 1 февраля.

Перед решающим матчем «Базель» и «Карабах» имеют по 11 очков. Разница мячей у команд также одинаковая – плюс 5. Однако швейцарцы забили 11 голов, а «Карабах» - 10. И это дает «Базелю» решающее преимущество – их сегодня устроит и ничья. Агдамцам же надо обязательно побеждать.

В Баку команды сыграли вничью 0:0. Еще в прошлом сезоне голевая ничья в гостевом матче вывела бы азербайджанскую команду на 1-е место. Однако после отмены правила выездного гола пункт о преимуществе при большем количестве мячей, забитых в выездных играх группового этапа, был убран из регламента еврокубков.