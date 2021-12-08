Видади Мурадов умер, но суд над ним продолжается

На очередном заседании суда свидетельские показания дал исполняющий обязанности директора ООО «Азер-Ильме» Хагани Талыбов, который до назначения на эту должность работал в компании чайханщиком:

«Мы не были родственниками с Видади муаллимом, - сказал свидетель, - но наши отношения были очень доверительными. Поэтому он и помог мне стать директором. А сын Видади Мурадова, Айдын, был моим заместителем».

Прокурор поинтересовался образованием свидетеля, а также причиной, по которой Видади Мурадов назначил директором его, а не собственного сына. На что Талыбов сообщил, что высшего образования у него нет и что он по-прежнему исполняет обязанности директора.

Яшар Алекперов, исполнительный директор одной из частных компаний, выступая на суде в качестве свидетеля, рассказал, что его компания производила ремонт квартиры Видади Мурадова на улице Гейдара Алиева, на что было потрачено более 800 тысяч манатов:

«В 2018 году мы сделали предложение о проведении строительных работ в ОАО «Азерхалча». По этому поводу тендер не проводился, и я подписал контракт. После этого я занимал должность исполнительного директора еще на тринадцати предприятиях, занимавшихся ремонтными работами. Я подтверждаю свои показания, данные в ходе следствия».

Государственный обвинитель заявил, что между показаниями свидетеля на следствии и в суде есть противоречия.

«Вы говорите, что хищений с вашей стороны не было. Но как тогда объяснить ваше признание об установке в одной из компаний в Шабране двух насосов, хотя фактически насосов там не было вообще?» - спросил обвинитель.

На что Яшар Алекперов повторил, что все его показания, данные в ходе следствия, абсолютно правдивы.

Когда же государственный обвинитель попросил свидетеля прокомментировать его заявление на следствии о том, что Видади Мурадов предоставлял незаконные заказы, Алекперов заявил, что все ремонтные работы выполнялись честно и раздела денег с Видади Мурадовым не было.

Главный бухгалтер ОАО «Азерхалча» Фуад Эминов также подтвердил все свои свидетельские показания:

«Меня не интересовали вопросы купли-продажи. Я получал готовые документы, оформлял их и перечислял деньги».

Судебный процесс продолжится 15 декабря.