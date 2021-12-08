Видади Мурадов умер, но суд над ним продолжается
Продолжается судебный процесс по делу бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова, который скончался, находясь под домашним арестом.
На очередном заседании суда свидетельские показания дал исполняющий обязанности директора ООО «Азер-Ильме» Хагани Талыбов, который до назначения на эту должность работал в компании чайханщиком:
«Мы не были родственниками с Видади муаллимом, - сказал свидетель, - но наши отношения были очень доверительными. Поэтому он и помог мне стать директором. А сын Видади Мурадова, Айдын, был моим заместителем».
Прокурор поинтересовался образованием свидетеля, а также причиной, по которой Видади Мурадов назначил директором его, а не собственного сына. На что Талыбов сообщил, что высшего образования у него нет и что он по-прежнему исполняет обязанности директора.
Яшар Алекперов, исполнительный директор одной из частных компаний, выступая на суде в качестве свидетеля, рассказал, что его компания производила ремонт квартиры Видади Мурадова на улице Гейдара Алиева, на что было потрачено более 800 тысяч манатов:
«В 2018 году мы сделали предложение о проведении строительных работ в ОАО «Азерхалча». По этому поводу тендер не проводился, и я подписал контракт. После этого я занимал должность исполнительного директора еще на тринадцати предприятиях, занимавшихся ремонтными работами. Я подтверждаю свои показания, данные в ходе следствия».
Государственный обвинитель заявил, что между показаниями свидетеля на следствии и в суде есть противоречия.
«Вы говорите, что хищений с вашей стороны не было. Но как тогда объяснить ваше признание об установке в одной из компаний в Шабране двух насосов, хотя фактически насосов там не было вообще?» - спросил обвинитель.
На что Яшар Алекперов повторил, что все его показания, данные в ходе следствия, абсолютно правдивы.
Когда же государственный обвинитель попросил свидетеля прокомментировать его заявление на следствии о том, что Видади Мурадов предоставлял незаконные заказы, Алекперов заявил, что все ремонтные работы выполнялись честно и раздела денег с Видади Мурадовым не было.
Главный бухгалтер ОАО «Азерхалча» Фуад Эминов также подтвердил все свои свидетельские показания:
«Меня не интересовали вопросы купли-продажи. Я получал готовые документы, оформлял их и перечислял деньги».
Судебный процесс продолжится 15 декабря.