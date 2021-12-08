В Джалилабаде коронавирусная больная пришла на работу

Жительница Джалилабадского района С.Бахаддинова, у которой тест на коронавирус показал положительный результат, покинула место жительства и отправилась в пекарню, где она работала. Об этом haqqin.az сообщили в Ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники полиции провели с ней разъяснительную беседу и доставили по месту жительства, о чем были проинформированы соответствующие медицинские учреждения.

По факту ведется расследование.