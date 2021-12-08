Москва пожелала успехов Алиеву и Пашиняну в Брюсселе

Россия надеется, что по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении, которая пройдет 15 декабря в Брюсселе, будет подтверждена приверженность реализации ранее достигнутых трехсторонних договоренностей. Об этом заявила глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга

Отметим, что встреча И.Алиева и Н.Пашиняна намечена на полях саммита лидеров стран «Восточного партнерства» при посредничестве Евросоюза.

«Мы приветствуем любые усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений. Мы считаем важным продолжение регулярных контактов между лидерами Азербайджана и Армении и действительно мы рассчитываем, что по итогам встречи руководителей двух государств, которая намечена на 15 декабря в Брюсселе, будет подтверждена приверженность реализации трехсторонних договоренностей», - сказала Захарова.