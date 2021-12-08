Перестрелка на границе Азербайджана и Армении продолжается новое сообщение

Подразделения Вооруженных сил Армении предприняли очередную провокацию на государственной границе в Кельбаджарском районе. 

По сообщению Минобороны, 9 декабря около 15.00 армянские военные подразделения обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе с боевых позиций, расположенных в Басаркечарском районе.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные в этом направлении, приняли соответствующие меры.

Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений.