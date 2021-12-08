Перестрелка на границе Азербайджана и Армении продолжается новое сообщение
Подразделения Вооруженных сил Армении предприняли очередную провокацию на государственной границе в Кельбаджарском районе.
По сообщению Минобороны, 9 декабря около 15.00 армянские военные подразделения обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе с боевых позиций, расположенных в Басаркечарском районе.
Подразделения азербайджанской армии, расположенные в этом направлении, приняли соответствующие меры.
Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений.