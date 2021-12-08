Кто сбил вертолет, на борту которого был начальник Генштаба?

Гибель начальника штаба обороны Вооруженных сил Индии Бипина Равата вызвала множество подозрений в том, что это было не просто крушение вертолета, передает New York Sun.

В сети появились предположения о том, что это был акт саботажа, за которым стоят Пакистан или Китай. Однако на данный момент эта информация не была подтверждена официально, но подозрения остаются, так как Пакистан представляет собой тактическую угрозу, а Китай является стратегическим противником Индии, пишет издание.

Отмечается, что уровень подозрений в отношении Китая и Пакистана настолько высок, что это первый инстинкт среди индийцев. В то же время трагедия не вызвала никаких подозрений, указывающих на США.

С другой стороны, подозрения вызывает и то, что Бипин Рават летел на вертолете российского производства. Россия является одним из главных поставщиков оружия в Индию, но при Равате доля РФ в продажах упала с 70% до 49%, пишет New York Sun.