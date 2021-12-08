Нападения на сотрудников «Азеришыг» продолжаются

В Агдамском районе произошло нападение на сотрудников ОАО «Азеришыг», передает АПА.

Инцидент произошел на территории села Имамгулубейли. Сотрудники «Азеришыг» Тариэль и Шюкюр Мирзоевы получили ножевые ранения, а другой сотрудник управления, Эльшан Азизов, был избит во время проведения работ по отключению электроэнергии.

По первоначальной версии, нападавшим является абонент, задолжавший крупную сумму «Азеришыг».

Раненые были доставлены в центральную больницу города Барда. По факту ведется расследование.