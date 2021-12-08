МИД России требует от армянского СМИ опровержения

Москва не отзывала посла РФ Сергея Копыркина из Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее армянская газет "Грапарак" распостранила информацию об отзыве российского посла из Еревана.

Захарова потребовала от издания опровергнуть данную информацию: "Я надеюсь, что газета – дадим им срок до послезавтра... Послезавтра они должны опубликовать опровержение, потому что они напечатали фейк. Это – неправда, это – дезинформация. Информация не соответствует действительности".

Дипломат утверждает, что посол РФ в Армении продолжает работать и выполнять поставленные руководством страны задачи.

Сергей Копыркин возглавляет российскую дипмиссию в Армении с апреля 2018 года.