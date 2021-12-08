Пострадавших при крушении вертолета пограничников выписали домой

Пострадавшие при крушении вертолета Mи-17 Государственной пограничной службы Азербайджана во время тренировочных полетов на авиаполигоне Гарахейбат двое военнослужащих выписаны из клиники домой. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"Раненые военнослужащие - полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов выписаны из госпиталя Государственной пограничной службы на амбулаторное лечение. В настоящее время состояние раненых хорошее, оба военнослужащих продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 30 ноября при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы. В результате происшествия погибли 14 человек, двое получили ранения. Генпорокуратура возбудила уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета или подготовки к полету, приведшее к смерти двух и более человек) и другим статьям УК Азербайджана.