Названа дата восстановления мира после пандемии

Американский инвестиционный банк JP Morgan предсказал, что 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики. В прогнозном отчете банка говорится, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к восстановлению ситуации до времен пандемии. Об этом сообщает Reuters.

Главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований JP Morgan Марко Коланович подчеркнул, что банк ожидает роста акций компаний и восстановление глобального экономического потенциала.

«Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19», - заявил Коланович.

При этом аналитики JP Morgan указали на риск волатильности из-за того, что по мере восстановления экономики рынкам придется приспосабливаться к более жестким денежно-кредитным условиям. Также банк видит риски в геополитической напряженности в Европе и Азии, высокой инфляции и «надвигающемся энергетическом кризисе».

JP Morgan Chase & Co – американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира со штаб-квартирой в Нью-Йорке, на Манхэттене. Банк занимает одну из господствующих позиций в финансовой системе мира, удерживая контрольный пакет акций Федерального резервного банка Нью-Йорка, контролирует Федеральную резервную систему, выполняющую роль Центробанка США.