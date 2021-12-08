Москва ждет скорейшего формирования делегаций Баку и Еревана для делимитации границ

"Как это было и условлено в Сочи 26 ноября текущего года, важно вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграниц между Азербайджаном и Арменией... Мы также ожидаем скорейшего формирования национальных делегаций двух стран в составе комиссии", – приводит ТАСС слова Захаровой.

Москва ожидает скорейшего формирования делегаций от Баку и Еревана для создания комиссии по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что продолжается работа по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, добавив, что договоренности по итогам встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи подтвердили готовность стран двигаться в сторону нормализации обстановки в регионе.

"Сочинские договоренности на высшем уровне стали подтверждением готовности руководства Азербайджана и Армении к дальнейшим шагам по нормализации, в контактах как с Баку, так и с Ереваном работаем над их последовательной реализацией, в том числе в части урегулирования пограничных споров, разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе", – резюмировала Захарова.

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года, состоялись в Сочи 26 ноября.