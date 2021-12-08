Завтра азербайджанские адвокаты будут работать бесплатно

10 декабря все адвокатские структуры на территории Азербайджана будут оказывать бесплатную юридическую помощь для неимущих граждан.

В рамках этой помощи населению будут предоставлены устные юридические консультации, а также подготовка письменных обращений в различные органы и другие бесплатные юридические услуги.

Аналогичные мероприятия со стороны адвокатских учреждений коллегии адвокатов регулярно проводятся в столице и регионах, и Коллегия адвокатов будет и впредь обеспечивать непрерывность этих мероприятий.

Отметим, что данная акция приурочена ко дню принятия Всеобщей декларации прав человека.