5 декабря в Армении проходили выборы, по итогам которых правящая партия потерпела поражение во всех крупных общинах.

В Армении жители города Варденис перекрыли дорогу в знак несогласия с результатами недавних выборов в органы местного самоуправления и из-за задержания лидера блока «Объединенный Варденис» Арама Арутюняна.

Митингующие в Варденисе отмечают, власти не смогли смириться с поражением в Варденисе и, применяя все возможные уполномочия, делают попытки захвата Совета старейшин Вардениса, пишут армянские СМИ.

На выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Гражданский договор" получила 12 мандатов, блок "Агарон Хачатрян" – 10, а "Объединенный Варденис" – 5 мандатов, но последние две партии решили объединиться, таким образом став большинством в Совете старейшин (15). В оппозиции считают, что ЦИК сейчас пытается отобрать мандат от блоков, чтобы изменить соотношение на 14/13.

Участники акции утверждают, что, исходя из этих мотивов, задержали лидера блока “Единый Варденис” Арама Арутюняна, в поддержку которого и перекрыли одну из дорог Армении.