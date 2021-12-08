Ровшан Рзаев рассказал британским аналитикам о проблеме беженцев

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился со специалистами группы совместного анализа конфликтов и стабильности Великобритании Райаном Гристом и Хелен Кригер-Элис Маккензи.

Гостям была предоставлена подробная информация о причинах возникновения проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, государственной политике, проводимой в направлении решения этой проблемы, а также о деятельности комитета.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание организации социальной защиты вынужденных переселенцев, улучшению условий жизни, повышению занятости, а инициативы первого вице-президента Мехрибан Алиевой в этой области имеют большое значение. Было отмечено, что на оккупированных Арменией в течение почти тридцати лет территориях, освобожденных в прошлом году в результате 44-дневной войны, Азербайджанское государство приступило к масштабным восстановительно-строительным работам, ведется подготовка к возвращению вынужденных переселенцев на свои исторические земли.

С благодарностью была отмечена поддержка Великобритании в обеспечении безопасности и разминировании освобожденных территорий, что служит дальнейшему укреплению связей между странами, основанных на взаимном доверии.

Британский аналитик Райан Грист выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, высоко оценив завершение конфликта, проведение восстановительно-строительных работ на освобожденных территориях. Были даны ответы на вопросы гостей о целях, поставленных в постконфликтный период, о мирном сосуществовании в бывшей зоне конфликта. Также были затронуты возможности сотрудничества в этой сфере, состоялся обмен мнениями, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.