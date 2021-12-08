Под наблюдением врачей: Минюст о состоянии здоровья оппозиционера Салеха Рустамова

«В социальных сетях опубликована не соответствующая действительности информация о состоянии здоровья осужденного Салеха Рустамова. В связи с этим заявляем, что в настоящее время находящийся в лечебном учреждении Пенитенциарной службы экс-глава Исполнительной власти Кедабекского района Салех Рустамов в связи с отказом от приема пищи находится под постоянным наблюдением врачей и привлечен к поддерживающим лечебным процедурам». Об этом haqqin.az сообщили в Пенитенциарной службе Министерства юстиции.

В заявлении Службы говорится, что с Рустамовым неоднократно проводились психолого-профилактические, индивидуально-воспитательные, просветительско-разъяснительные беседы, ему рассказали о возможных последствиях отказа от приема пищи. Созданы все условия для того, чтобы Рустамов регулярно встречался с адвокатом, общался с близкими родственниками по телефону.

В Службе также заявили, что Салех Рустамов встречался с сотрудниками аппарата омбудсмена, правозащитниками, представителями институтов гражданского общества и Бакинского офиса Международного комитета Красного креста, с ним были проведены разъяснительные беседы. Кроме того, ему была оказана психологическая помощь со стороны психологов Пенитенциарной службы, организована его встреча с турецкими психологами, находящимися в Азербайджане для оказания помощи ветеранам войны.

В ходе проведенных бесед нарушений в психическом здоровье Рустамова выявлено не было, каких-либо других негативных признаков не наблюдалось, отмечается в заявлении.

Салех Рустамов уже несколько недель проводит в заключении голодовку. Активист ПНФА приговорен к семи годам лишения свободы. По версии следствия, он ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА, общая сумма сборов составила 412 тысяч долларов. По этому делу, помимо Салеха Рустамова, осуждены на различные сроки лишения свободы его племянник и три члена ПНФА.

В 1992-1993 годах Салех Рустамов был главой Исполнительной власти Кедабекского района.