BP увеличивает свою долю в проекте «Шахдениз»

Британская компания ВР объявила об увеличении своей доли в проекте разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз» в азербайджанском секторе Каспия.

«Компания ВР, используя свое преимущественное право, после проведения переговоров с партнерами по проекту, приняла решение о покупке части доли малазийской компании Petronas в проекте, о продаже которой было объявлено заранее», – говорится в сообщении BP.

ВР приобрела 1,16% доли Petronas за $168 млн. Таким образом, доля ВР в проекте увеличивается до 29,99%, компания остается оператором проекта. Ожидается, что сделка будет завершена к концу января 2022 года.

Ранее российский «ЛУКОЙЛ» объявил о подписании соглашения о покупке 15,5% акций «Шахдениз» у Petronas. Стоимость сделки составляет 2,25 миллиарда долларов.