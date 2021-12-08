Наиля Аббасова 20:14

9 декабря в Баку Экспо Центре при поддержке Министерства образования состоялась церемония открытия фестиваля STEAM Azerbaijan 2021. Целью фестиваля, который проводится в Азербайджане впервые, является выявление талантливых и творческих учеников с разными идеями, развитие новых возможностей для сотрудничества и общения между ними. Войдя в зал, мы очутились на площадке совместного интеллектуального инновационного творчества, где с одной стороны возле тебя ходят роботы, управляемые учениками, с другой – летают дроны. Лет 6-7 назад даже представить было сложно что у нас в школах будут учить подобным навыкам, а сегодня ученики 7-11 классов уже сами программируют роботов, ставят перед ними задачи и создают модели на 3D принтерах и т.д.

Фестиваль начался с выступления министра образования Эмина Амруллаева, который заявил, что проект STEAM-Азербайджан охватывает более 100 тысяч учащихся: «В настоящее время STEAM-центры функционируют в Баку, Ширване, Губе, Гяндже, Хырдалане, Барде и Исмаиллах. Планируется, что STEAM-центры будут открыты в 15 регионах по всей стране». Министр особо подчеркнул, что проект STEAM был реализован благодаря особому вниманию и поддержке, оказанной первым вице-президентом Мехрибан Алиевой: «Мы стараемся, чтобы учебные программы отвечали новым вызовам. Во всех новых школах созданы классы STEAM. С первого дня реализации проекта он находится в центре внимания Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой». В церемонии открытия фестиваля, также приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители общественности, эксперты из Турции и Израиля. Отметим, что в фестивале, который продлится 2 дня, принимают участие 892 участника из 289 команд, 91 команда - из регионов и 198 столичных команд. Это учащиеся 6-11 классов, которые будут соревноваться между собой по категориям STEAM Open (Makerthon), Hackaton, Micro:bit, Lego Sumo senior, Lego Sumo junior, Line folower, 3D Cad, Short movie, Edu dron, Humanoid robot. Кроме того, участники мероприятия ознакомились с Escape Room по модулю квест-технологий и интересными стартап-проектами учеников.

Во время фестиваля нам удалось пообщаться с Талом Катраном - известным израильским экспертом в области построения бизнеса и запуска стартапов, крупным инвестором, предпринимателем, основателем и руководителем нескольких бизнес-акселераторов и международных инновационных центров в Израиле, членом консультативного совета и председателем нескольких стартапов, который заявил, что очень рад присутствовать на столь важном мероприятии, которое впервые проводится в Азербайджане. По его словам, данный фестиваль очень важен с точки зрения развития новых технологий, инновационных идей и будущего поколения бизнесменов. Фестиваль является площадкой для талантливых учеников, где они могут продемонстрировать свои идеи, стартапы, познакомиться с новыми технологиями, найти единомышленников и т.д. Также данный фестиваль еще раз демонстрирует то, что Минобразования инвестирует в новые технологии, в развитие у учеников необходимых современных навыков, в новые идеи, а значит в успешное развитие своей страны. Также он посоветовал будущим предпринимателям не боятся и двигаться вперед: «Если у тебя есть интересная идея, ты обязательно должен постараться ее осуществить, и даже если ты не добьёшься успеха сразу, как минимум на пути реализации ты обязательно чему-то научишься». Эксперт отметил, что заинтересован в поддержки стартапов по развитию экосистемы Азербайджана. По его словам, Израиль и Азербайджан являются дружественными странами, партнёрами во многих областях, поэтому он с радостью поддержит развитие экосистемы в Азербайджане. «Я всегда готов поддержать и помочь с продвижением инновационных идей азербайджанских учеников, студентов. Среди азербайджанской молодежи есть очень много талантов», - добавил Тал Катран. Во время фестиваля нам удалось пообщаться и с учениками, которые создали интересные проекты и надеются в дальнейшем реализовать свои стартапы. Одни из них - это ученики 8 класса школы-лицея №189-190 Керимов Тамерлан и Мамедов Расим, которые презентовали свой стартап под названием Spider-robot.

По их словам, робот-паук является многофункциональным роботом, который может помочь в перевозке грузов на промышленных фабриках, при загрузке багажа в самолеты и даже заменить официантов в ресторане. Другие ученики школы-лицея №189-190 представили проект «Умный приют для бездомных животных», который поможет им выжить пока те не найдут себе нового хозяина. Также ребята предлагают купить у них макет домика с выжженной на нем с помощью CNC-лазера рекламы вашей компании. А на заработанные деньги, они планируют построить свой стартап.

10-классники лицея им. Зарифы Алиевой Мухамед Аббаслы и Фикрет Фарзалиев представили робота-миноискателя и робота-разведчика. На эту идею их вдохновила победа в Отечественной войне, и они считают, что эти роботы на сегодняшний день могут быть очень полезны в эксплуатации. Еще на фестивале был презентован очень интересный проект компании zSpace, по внедрению VR-технологий в школах и университетах, который презентовал Университет экономики и технологий TOBB Турции (TOBB ETÜ). Медицинская школа в TOBB ETÜ - это относительно молодая программа, цель которой - внедрять передовые технологии во все виды преподавательской деятельности. Больше всего обучение с применением VR-технологий используется в точных науках – биологии, анатомии, геологии и астрономии, так как понять и объяснить эти предметы легче на виртуальных объектах и животных. Таким образом, VR-технологии показывают себя превосходно во многих науках – ведь показать всегда понятнее и лучше, чем просто рассказать.

Также на фестивале были презентованы 3D-принтеры Flashforge, которые используются в школах на уроках STEAM. Следует отметить, что основная цель проекта STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math), запущенного Министерством образования в 2019 году - сформировать у учащихся навыки XXI века, такие как критическое, творческое мышление, сотрудничество и т.д., создавать возможности обучения в процессе творчества, не преподавать предметы по отдельности, а объединять их в единую модель обучения, основанную на реальных приложениях, повышать способность использовать современное оборудование ИКТ путем применения различных языков программирования.