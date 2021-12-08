Грузии, Украине и Молдове нет места в Евросоюзе
Евросоюз на ближайшем саммите «Восточного партнерства», который пройдет 15 декабря, подтвердит свою поддержку Грузии, Молдове и Украине в их стремлении сблизиться с блоком, но не будет давать этим государствам каких-либо обещаний касательно членства в ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект итогового заявления саммита.
"ЕС признает европейские стремления и европейский выбор заинтересованных партнеров", – приводит агентство выдержку из документа, отмечая, что конкретных гарантий присоединения этих партнеров не ожидается.
Reuters напоминает, что подобные формулировки использовались в итоговом заявлении саммита "Восточного партнерства" в 2017 году.
Украина, Грузия и Молдова 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами ЕС.