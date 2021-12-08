Шантажировавших граждан Азербайджана в соцсетях задержали

Задержаны администраторы каналов в Telegram, шантажировавшие граждан.

В пресс-службе МВД сообщили, что задержанные Парвиз Гурбанов, Фаик Сафаралиев и еще один несовершеннолетний в своих показаниях признались, что шантажировали людей фотографиями, которыми те делились на своих каналах в Telegram, и удаляли эти данные в обмен на деньги.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статье 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Решением суда в отношении Фаика Сафаралиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В отношении двоих других задержанных расследование продолжается.