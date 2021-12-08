Взрыв мины в Дашалты: послы Израиля и Франции соболезнуют

Посол Израиля в Азербайджане выразил соболезнования в связи с гибелью двух мирных жителей в результате разрыва мины в селе Дашалты Шушинского района. Об этом посол написал в своем Twitter.

«Выражаем глубокие соболезнования азербайджанскому народу, особенно семьям лиц, подорвавшихся сегодня на мине», - говорится в тексте соболезнования.

В связи с гибелью гражданских лиц в Дашалты выразил свои соболезнования и посол Франции в Азербайджане Закари Гросс. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

«Мои мысли рядом с семьями двух гражданских лиц, погибших сегодня в Дашалты в результате разрыва мины», - говорится в публикации.

Сегодня утром на территории села Дашалты работники компаний, занимающихся восстановительными и строительными работами, - Вусал Гандиев и Орхан Ханатов при выполнении служебных работ погибли в результате взрыва мины, заложенной армянскими вооруженными формированиями.