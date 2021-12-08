Взрыв мины в Дашалты: послы Израиля и Франции соболезнуют
Посол Израиля в Азербайджане выразил соболезнования в связи с гибелью двух мирных жителей в результате разрыва мины в селе Дашалты Шушинского района. Об этом посол написал в своем Twitter.
«Выражаем глубокие соболезнования азербайджанскому народу, особенно семьям лиц, подорвавшихся сегодня на мине», - говорится в тексте соболезнования.
Our deepest condolences to the Azerbaijani people and especially to the families of the victims who were killed by landmines today 🙏 pic.twitter.com/rNG4VeDkGP— George Deek (@GeorgeDeek) December 9, 2021
В связи с гибелью гражданских лиц в Дашалты выразил свои соболезнования и посол Франции в Азербайджане Закари Гросс. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.
«Мои мысли рядом с семьями двух гражданских лиц, погибших сегодня в Дашалты в результате разрыва мины», - говорится в публикации.
My thoughts go to the families of the two civilian victims of landmines who passed away today in Dashalti.— Zacharie Gross (@GrossZacharie) December 9, 2021
Сегодня утром на территории села Дашалты работники компаний, занимающихся восстановительными и строительными работами, - Вусал Гандиев и Орхан Ханатов при выполнении служебных работ погибли в результате взрыва мины, заложенной армянскими вооруженными формированиями.