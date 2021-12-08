Глава Минздрава Грузии подала в отставку

Глава Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе покинула свою должность. На специальном брифинге она выразила благодарность всем врачам за работу и верность своей профессии, сообщает Sputnik Грузия.

Тикарадзе получила портфель министра здравоохранения Грузии в июне 2019 года при правительстве премьер-министра Мамуки Бахтадзе. Параллельно она является членом политического совета "Грузинской мечты".